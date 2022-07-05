В челябинском поселке Новосинеглазово появляются новые общественные пространства

К концу лета местные жители получат сквер с выходом к воде

В поселке Новосинеглазово закончили ремонт дороги на улице Челябинской и обустройство тротуаров в сквере между домами и заводом «Трубодеталь». Работы стали возможны благодаря программе инициативного бюджетирования — жители сами выбрали места, которым необходимо благоустройство. Результаты работы оценил глава Советского района Владислав Макаров. Об этом и о планах на ближайшее будущее он написал в своем телеграм-канале.





Последний капитальный ремонт на улице Челябинской проводили 30 лет назад. Теперь здесь появились новые скамейки, которые установили на специально подготовленных площадках, на пересечениях тротуаров появились новые большие урны. Новая пешеходная зона, по словам главы района, уже пользуется популярностью у жителей соседних домов.

Также возле детского сада № 230 отремонтировали дорогу и обустроили новый тротуар.





К концу лета в поселке появится новое общественное пространство с выходом к воде: на этой неделе начнут благоустраивать сквер возле водоема в центре жилого массива на улице Громова.

Напомним, в Челябинской области действует закон об инициативном бюджетировании. Это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных средств для решения самых актуальных вопросов местного значения.