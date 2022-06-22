В челябинском пруду высадили цветы для естественной очистки экосистемы

200 гиацинтов станут фильтрами и украшением карьера в Новосинеглазово

В грязном карьере в челябинском микрорайоне Новосинеглазово высадили 200 гиацинтов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Эти цветы используют как естественный очиститель, способный перерабатывать вредные вещества, тяжелые металлы и бактерии, обогащать водоемы кислородом.



Водный гиацинт — мощный фильтр, ему под силу даже обработка водоемов при сточных сооружениях. При этом растениям нужен минимальный уход, они живучие и быстро размножаются. А в период цветения гиацинты станут украшением пруда: на растениях появятся цветоносы, похожие на цветы орхидеи.







Водную экосистему карьера восстанавливает Объединенная металлургическая компания (ОМК). В Новосинеглазово расположен ее завод «Трубодеталь».







Напомним, ранее стало известно, что ОМК направила на очистку карьера от ила и мусора 1,3 миллиона рублей.



В Челябинске на месте бывшей городской свалки высадят декоративные растения. В качестве многолетников выбрали мискантусы, которые способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их.

