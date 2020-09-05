Сезон благоустройства завершается в Челябинске

Глава города Наталья Котова проверила готовность нескольких объектов.

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Наступила осень, на улице становится всё холодней, а это значит, что сезон благоустройства в Челябинске в скором времени завершится. Накануне глава города Наталья Котова побывала сразу на нескольких объектах и проверила их готовность.

«В этом году нам удалось заметно преобразить многие общественные пространства, парки, скверы, дворы. Наверняка, многие из вас уже побывали в новых местах для отдыха и прогулок. Работы близятся к завершению. Например, вдоль „Тропы пенсионеров“ уже на следующей неделе завершим работы по замене старых спортивных снарядов на новые. Установим беседки, урны и малые архитектурные формы для детей. Делаем всё максимально аккуратно и безболезненно для нашего любимого бора»,— написала на своей странице в социальной сети Instagram Наталья Котова.

Вдоль бульвара, расположенного по проспекту Ленина, устанавливают многофункциональные вышки. Благодаря им на бульваре будет не только светло и комфортно, но и можно будет подзарядить различные устройства и даже воспользоваться роутером.

Не забыли власти города и о комфорте горожан в черте города. Так, на многих тротуарах подрядчики продолжают устанавливать уличную мебель с деревьями в вазонах.

«Такие локальные зоны отдыха удобны и уместны на широких, длинных тротуарах»,— отметила мэр Челябинска.

Продолжаются работы и в сквере по улице Лазаретной. На сегодняшний день там укладывают крупную плитку без фаски — именно такую поручил укладывать губернатор Алексей Текслер. Ведь по такой кататься на самокатах, роликах и велосипедах гораздо удобнее.