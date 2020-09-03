ЧМК открыл благоустроенный сквер на шоссе Металлургов

Участок озеленили, уложили дорожки, установили фонари и лавочки.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») открыл новую благоустроенную часть сквера на шоссе Металлургов протяженностью 250 метров. Реконструкция знакового для заводчан места является частью большой программы по улучшению городской среды, которую «Мечел» реализует в Челябинске.

В прошлом году комбинат благоустроил зеленую зону на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева. В этом году благоустройство продолжилось вдоль шоссе Металлургов от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров.

В течение двух месяцев на выбранном участке продолжались работы: специалисты подрядной организации проложили трассу под фигурные фонари, уложили дорожки и бордюры из двухцветной плитки. Последним этапом благоустройства стала высадка газона и деревьев, установка лавочек и урн.

«Сквер — это только одно из тех дел, которые мы реализуем в рамках программы по улучшению городской среды. Параллельно с этим мы сейчас проводим высадку 1100 деревьев в 50 дворах района, защищаем поврежденные деревья города с помощью граффити, а также ежегодно проводим конкурс для молодежи „Эко-проектор“ и большой форум „Экоинжиниринг“», — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

С инициативой благоустройства шоссе Металлургов ЧМК выступил два года назад. Тогда же провели конкурс проектов, в котором могли участвовать все желающие, по итогам голосования выбрали лучший.

«Спасибо руководству „Мечела“ за то, что не остались равнодушными к просьбе жителей района о благоустройстве. Приятно наблюдать за тем, как это место преображается на глазах и обретает все более цивилизованный вид», — сообщил на открытии сквера глава Металлургического района города Челябинска Сергей Кочетков.