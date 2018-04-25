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Сезонные автобусы для садоводов запустят в Челябинске

Транспорт будет курсировать до садовых товариществ.
сегодня в 16:40
  |  Общество

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков без пересадок на общественном транспорте. Работу более десяти автобусных маршрутов организуют в Челябинске. Как уточнили в Управлении транспорта, три маршрута восстановили по многочисленным просьбам, а в схемы движения еще нескольких автобусов внесли изменения. Так, маршруты № 25с, № 57с, № 77с будут в обязательном порядке останавливаться на разворотной площадке «улица Чичерина».

Расписание составлялось по пожеланиям и замечаниям председателей садовых товариществ. На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан — социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной картой — от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения). — сообщили в Управлении транспорта Челябинска.

Маршруты автобусов:

№ 16с «ЧМК – ЧВВАИШ – Шершни» (без заезда в Челябэнерго);
№ 25с «Чичерина – Теплотехнический институт – сад Ферросад»;
№ 36с «ЧМК – Политехникум – сад Металлист»;
№ 37с «Железнодорожный вокзал – сад Жилищник»;
№ 48с «Комсомольский проспект – сад Искра»;
№ 57с «Чичерина – Мамина – станция Межозёрная»;
№ 58с «Чистопольская – сад Трубопрокатчик 3»;
№ 67с «Автобусный парк – Областная больница – сад Мичуринец»;
№ 70с «Чистопольская – сад Трубопрокатчик 2»;
№ 77с «ЧМК – Чичерина – сад «Вишнёвый»;
№ 82с «Чистопольская – сад «Станкостроитель 2»;
№ 85с «Железнодорожный вокзал – сад «Кристалл» ;
№ 93с «ЧМК – ДК Строителей – Сад Авиатор 2».
№ 23 «Автобусный парк – ТК Кольцо»;
№ 28 «Областная больница – Политехникум»;
№ 83 «ЮурГУ – Старокамышинск».
№ 25с ул. Чичерина – Комсомольский проспект – Теплотехнический институт – сад «Феросад»;
№ 36с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ул. Черкасская – Северный луч – ул. Героев Танкограда – Политехникум – сад «Металлист»;
№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Хохрякова – ЧТЗ – ул. Зальцмана – станция Межозерная (красный трафарет);
№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Комарова – ЧТЗ – ул. Самохина – станция Межозерная (синий трафарет);
№ 67с Автобусный парк – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Областная больница – сад «Мичуринец»;
№ 77с ЧМК – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – сад «Вишневый»
№ 93с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ДК Строитель – сад «Авиатор 2».

Уточнить информацию пассажиры также могут в диспетчерской ООО «ОГТ» по телефону 778-62-34.

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