/ Сезонные автобусы для садоводов запустят в Челябинске

Транспорт будет курсировать до садовых товариществ.

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков без пересадок на общественном транспорте. Работу более десяти автобусных маршрутов организуют в Челябинске. Как уточнили в Управлении транспорта, три маршрута восстановили по многочисленным просьбам, а в схемы движения еще нескольких автобусов внесли изменения. Так, маршруты № 25с, № 57с, № 77с будут в обязательном порядке останавливаться на разворотной площадке «улица Чичерина».

Расписание составлялось по пожеланиям и замечаниям председателей садовых товариществ. На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан — социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной картой — от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения). — сообщили в Управлении транспорта Челябинска.

Маршруты автобусов:

№ 16с «ЧМК – ЧВВАИШ – Шершни» (без заезда в Челябэнерго);

№ 25с «Чичерина – Теплотехнический институт – сад Ферросад»;

№ 36с «ЧМК – Политехникум – сад Металлист»;

№ 37с «Железнодорожный вокзал – сад Жилищник»;

№ 48с «Комсомольский проспект – сад Искра»;

№ 57с «Чичерина – Мамина – станция Межозёрная»;

№ 58с «Чистопольская – сад Трубопрокатчик 3»;

№ 67с «Автобусный парк – Областная больница – сад Мичуринец»;

№ 70с «Чистопольская – сад Трубопрокатчик 2»;

№ 77с «ЧМК – Чичерина – сад «Вишнёвый»;

№ 82с «Чистопольская – сад «Станкостроитель 2»;

№ 85с «Железнодорожный вокзал – сад «Кристалл» ;

№ 93с «ЧМК – ДК Строителей – Сад Авиатор 2».

№ 23 «Автобусный парк – ТК Кольцо»;

№ 28 «Областная больница – Политехникум»;

№ 83 «ЮурГУ – Старокамышинск».

№ 25с ул. Чичерина – Комсомольский проспект – Теплотехнический институт – сад «Феросад»;

№ 36с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ул. Черкасская – Северный луч – ул. Героев Танкограда – Политехникум – сад «Металлист»;

№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Хохрякова – ЧТЗ – ул. Зальцмана – станция Межозерная (красный трафарет);

№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Комарова – ЧТЗ – ул. Самохина – станция Межозерная (синий трафарет);

№ 67с Автобусный парк – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Областная больница – сад «Мичуринец»;

№ 77с ЧМК – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – сад «Вишневый»

№ 93с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ДК Строитель – сад «Авиатор 2».

Уточнить информацию пассажиры также могут в диспетчерской ООО «ОГТ» по телефону 778-62-34.

Ранее сообщалось, что садоводы-пенсионеры смогут ездить на электричках со скидкой. Акция начнет действовать 1 мая и продлится до 15 октября.