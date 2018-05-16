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«Сады Победы» зацветут на Южном Урале

Города Челябинской области украсят клумбами, кустарниками и деревьями.
сегодня в 13:06
  |  Общество

Восемь южноуральских городов присоединились к акции по озеленению. Ее инициаторами выступили представители Союза садоводов Челябинской области и регионального отделения «Единой России». Для каждого муниципалитета разработаны свои планы по озеленению.

В восьми муниципалитетах определены места высадки саженцев. Первая акция пройдет в Сатке 18 мая. Мы будем высаживать разные виды плодовых растений. Дальше, с горнозаводской зоны, акция пойдет на юг области, до Магнитогорска. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Челябинского отделения Союза садоводов, депутат Заксобрания Константин Толкачев.

В южноуральскую столицу акция придет на следующей неделе.

Новые аллеи появятся в двух местах Курчатовского района Челябинска. Растения позволят городу стать красивее и ярче.

Экологическую проблему города отчасти можно решить с помощью озеленения. Таким образом можно снять нагрузку. За этими общими фразами стоит удивительно простой смысл. Спасибо этой акции. Так или иначе, появляются новые деревья и кустарники. Это значит, город дышит. — продолжила председатель Регионального совета сторонников «Единой России», генеральный директор акционерного общества «Областное телевидение» Светлана Яремчук.

Оргкомитет приглашает южноуральцев присоединиться к акции. Жители могут делиться саженцами или рассадой, а также внести предложения по озеленению своего двора. Заявки принимают в Челябинском отделении Союза Садоводов по адресу: Челябинск, ул. Свердловский проспект, 5. Также заявки принимаются по телефону 239−82−29 и электронной почте.

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