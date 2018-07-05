/ Владимир Бурматов привел в порядок остановки для челябинских садоводов

Четыре комплекса преобразились по просьбам пенсионеров.

Остановки в Металлургическом районе Челябинска стали современными. Обновления коснулись четырех точек — «Аквариум», «60 лет Октября», «Кооператив № 507» и «Пожарное депо». Все они расположены на ЧМЗ. Раньше садоводы, пользующиеся специальными маршрутами, жаловались на грязь и разруху.

В местах остановок уже образовались ямы, протоптанные тысячей ног. В плохую погоду эти ямы превращаются в грязевые моря. Сколько лет живем в районе, столько лет продолжается эта история. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Металлургического района Галина Бочкарева.

Решить проблему удалось только после обращения к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Больше 300 человек попросили у парламентария помощи.

Проблему с остановками нужно было решать, она касается тысяч жителей Металлургического района. Мы уже не первый год приводим в регион средства из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных пространств, остановки — это тоже вопрос благоустройства, который будет существенно влиять на комфортную жизнь челябинцев. — отметил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

На остановках подняли просевший грунт, укрепили основание, а также обновили остановочные комплексы с навесами и скамейками.