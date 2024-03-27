Сезон активности клещей начался в Челябинской области

Санитарные врачи напомнили о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита

Ежегодно в конце марта в Челябинской области повышается активность клещей. Поскольку эти членистоногие являются переносчиками различных опасных возбудителей, врачи рекомендуют не пренебрегать своим здоровьем и вакцинироваться. Как сообщили накануне в региональном управлении Роспотребнадзора, прививки от клещевого энцефалита ставят по двум схемам.

«Три прививки — это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Отдаленные ревакцинации по основной схеме следуют таким образом: одна прививка раз в три года»,— рассказали в ведомстве.

Существует и экстренная схема, по которой ревакцинация проводится через год после второй прививки, а в последующем — каждые три года.

Санитарные врачи рекомендуют перед вакцинацией обратиться к педиатру или терапевту по месту жительства и получить допуск к вакцинации при отсутствии противопоказаний.

Напомним, в 2023 году в Челябинской области от укусов клещей пострадали 16 323 человека, что в 1,24 раза меньше, чем в 2022 году. Клещевым энцефалитом заболели 98 человек, шесть из них скончались.