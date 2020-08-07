Сейсмостанция появилась в пострадавшем от землетрясения Катав-Ивановском районе

Пост мониторинга установили пермские учёные.

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В Катав-Ивановском районе поставили сейсмостанцию. Пост мониторинга появился в муниципалитете, который два года назад стал жертвой крупного землетрясения. Установкой оборудования занимались учёные из Перми во главе с заведующим сектором сейсмического мониторинга Уральского региона Геофизической службы Российской академии наук Филиппом Верхоланцевым.



Сейсмостанция появилась в селе Верх-Катавка. Она собирает информацию с 10:00 31 июля. Учёные уверяют, что теперь будет известна информация о любых подземных толчках на территории Катав-Ивановского района и за его пределами. Сам же Филипп Верхоланцев признался, что событие 2018 года показало — учёные ошибались на счёт сеймсоактивности Южного Урала.

«У Единой Геофизической службы РАН есть своя сеть сейсмостанций, которая представлена во всех регионах, где регулярно происходят землетрясения. Южного Урала среди них никогда не было, но теперь принято решение установить здесь стационарную станцию. Территория Катав-Ивановского района выбрана из-за непосредственной близости от эпицентра основного подземного толчка. Данные со станции передаются в режиме онлайн и оперативно обрабатываются нашими специалистами. Постепенно, когда накопится необходимый объем информации, можно будет говорить о возможном предсказании подземных толчков»,— сказал Филипп Верхоланцев.

Кроме того, администрация Катав-Ивановского района и Геофизическая служба РАН подписали документ о сотрудничестве. Соглашение было заключено сразу после включение станции. В документе предусмотрено, что администрация обеспечивает сохранность установленной сейсмостанции и круглосуточный доступ в интернет, а Единая Геофизическая служба РАН будет предоставлять еженедельную статистику о всех сейсмособытиях. В экстренных случаях данные будут приходить по запросу. Толчок, произошедший 5 сентября 2018 года получил название «Катавское землетрясение».