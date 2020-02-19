Женская профессия: киномеханик «со стажем» из Катав-Ивановска рассказала о своей работе

Раньше бобины с плёнками весили около 16 килограммов.

Послушать 00:00

50 лет назад в кинотеатре «Октябрь» в Катав-Ивановске работали преимущественно девушки. Особенно киномеханиками, ведь раньше это считалось женской профессией. Так, сразу после училища, полвека назад, Галина Меркулова полностью погрузилась в свою работу по показу зрителям фильмов.

Но если сейчас все новинки появляются на небольших цифровых носителях, то раньше это были большие бобины с плёнками, которые весили до 16 килограммов. И их каждый день приходилось носить молодым девушкам от почты до кинотеатра и обратно.

«Сразу нас ставили работать на больших аппаратах. Профессия очень интересная, ведь все новинки смотрели с первого сеанса и бесплатно. Работали по два человека на смене. Положено, чтобы каждый был на своём посту. Также важно было проверить все бобины с плёнками. Они приходили с паспортом. Если паспорту не соответствует, то нужно было писать акт», — рассказала Галина Меркулова.

За час до сеанса механикам надо было проверить плёнку и зарядить большой киноаппарат. И раньше каждый сеанс собирал полные залы зрителей. Но не обходилось и без курьёзов.

«Бывало, плёнка рвалась, а иногда даже фильм шёл задом наперёд. Но быстро справлялись с этим, выручала смекалка и наработанный опыт. Ведь зритель не может понять, что что-то идёт не так», — делится киномеханик.

Сегодня же в кинотеатре давно не используются большие металлические бобины. Весь показ фильма идёт через современное цифровое оборудование. А киноновинки доставляются на небольших цифровых носителях. И нынешние работники признаются, что у них есть свои специфические свойства.

«На приходящих жёстких дисках с фильмами установлено даже определённое время проката. То есть когда оно закончится, фильм будет автоматически недоступен для показа», — отметил Евгений Воробьёв, нынешний киномеханик кинотеатра «Октябрь».

Также отмечалось, что нынешнее оборудование полностью автономно, — начать показ фильма можно и без присутствия человека в аппаратной. Но механики отмечают, придерживаются традиций и всегда находятся при показе фильма зрителям.