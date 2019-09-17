Челябинск вновь сковали 8-балльные пробки

Большие проблемы на улице Труда.

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Сегодня утром, 17 сентября, на челябинских дорогах затруднено движение. Степень загруженности достигла 8-ми баллов. Наибольшие сложности замечены в центре города: на Свердловском проспекте, Проспекте Победы, а самый затрудненный проезд — на развязке на улицах Братьев Кашириных и Труда. Связано это с дорожными работами.

«Дорожные работы не только на Северке. Стоит весь мост Кашириных-Труда, а по Российской едут по одной полосе. Сегодня все опять опоздают», — сообщают очевидцы.

Напомним, 16 сентября на Северо-Западе Челябинска образовалась огромная пробка, вследствие которой многие жители опоздали на работу. Виной всему также были дорожные работы.