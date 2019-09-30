Северо-Запад Челябинска остался без воды

Краны «пересохли» в жилых домах и детских садах.

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На Северо-Западе Челябинска несколько домов и дошкольных учреждений остались без водоснабжения. Коммунальная авария произошла еще накануне, 29 сентября. С тех пор в пяти жилых домах и двух детских садах полностью отсутствует вода.

«Калининский район, рядом с ТРК „Прииск“ и „Космос“, с 14:00 нет никакой воды!» — жалуются челябинцы.

Решают проблему коммунальщики уже второй день.

«Были повреждения на водоводе, работы велись до 2 часов ночи. Позже вести их было невозможно. Не успели устранить причину аварии, потому что были объективные технические причины: поскольку кабельные провода расположены слишком близко, работу вести тяжело», — сообщили сайту «Первый областной» в МУП «ПОВВ».

Для жителей домов, оставшихся без водоснабжения, был осуществлен подвоз питьевой воды. Полностью устранить аварию коммунальные службы обещают сегодня к вечеру.