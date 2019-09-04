«Росатом» поможет развивать ядерную медицину в Челябинской области

Алексей Текслер подписал соглашение с госкорпорацией.

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Челябинская область заключила соглашение о партнерстве с госкорпорацией «Росатом». Документ поможет комплексно развивать южноуральские «запретки». Он определяет принцип работы по привлечению инвесторов в закрытые города и налаживает сотрудничество в социальных вопросах.

Так, соглашение поможет создать новые рабочие места, готовить молодые кадры для предприятий и развивать ядерную медицину.

«Мы договорились с «Росатомом» о комплексном подходе к развитию наших закрытых городов. Это включает в себя увеличение производственных программ, расширение линейки новых продуктов, не относящихся к атомной отрасли. Речь идет об «Умном городе», разного рода экологических программах, об организации новых рабочих мест. Отдельное внимание будет уделено поддержке ТОСЭР — «Росатом» создает специальную управляющую компанию, которая будет оператором инвестиционных проектов и займется привлечением резидентов», — рассказал глава региона Алексей Текслер.

Главам муниципалитетов поставлена задача включаться в корпоративные программы и активно сотрудничать с партнерами в реализации национальных проектов и улучшении социальной сферы.

«Без социальной инфраструктуры говорить о развитии производства сложно, поэтому здесь мы партнеры и соратники. У населения ЗАТО есть большой запрос на обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры. В последние годы этому мало уделялось внимание, в текущем году мы эту работу начали, в дальнейшем она будет продолжена. Мы также будем развивать спорт, отдельное внимание будет уделено поддержке здравоохранения», — отметил Алексей Текслер.

В самой госкорпорации «Росатом» отмечают, что по некоторым направлениям соглашения уже есть конкретные планы.

«Мы рассчитываем на то, что этот документ даст импульс взаимодействию «Росатома» и Челябинской области и приведет к каким-то понятным и ясным изменениям городов и действующим предприятиям. В ближайшее время начнется работа по уточнению стратегических приоритетов развития городов», — рассказал Карен Малхасян, заместитель начальника управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом».

Отмечается, что в Снежинске акцент будет сделан на строительстве и оснащении спортивных объектов, в Озерске финансируется реконструкция системы водоснабжения, насосно-фильтровальной станции и строительство газопровода низкого давления. А для Трехгорного создаются объекты обращения с отходами. Соглашение рассчитано до 2024 года.