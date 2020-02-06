Сервисы по борьбе с телефонным мошенничеством тестируют банки и операторы связи

Этим способом чаще всего крадут деньги с карт.

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Операторы сотовой связи и крупные банки начали тестировать сервисы для борьбы с телефонным мошенничеством. Это касается тех, кто звонит клиентам банков с подменных номеров.

Как сообщает РБК, Tele2 и МТС, например, фиксируют звонок клиенту банка-партнера и делают запрос, действительно ли звонок совершается оттуда. При отрицательном ответе звонок либо блокируют, либо сообщают о нем в банк. «МегаФон» сообщает банкам о звонках с номеров из своего черного списка.

В этом направлении работают Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и МТС Банк.