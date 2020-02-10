Польза или вред: эксперты рассуждают о необходимости делать банковские карты для детей

Рассказываем, чем могут навредить и помочь финансовые продукты для несовершеннолетних.

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Многие родители сейчас задумываются о возможности приобрести для своего ребенка специальную «детскую» банковскую карту. Финансовые организации предлагают множество вариантов для того, чтобы дети могли использовать технологии безналичной оплаты.

Как отмечают эксперты, знакомство с деньгами у детей должно происходить еще в раннем возрасте. С 4 и до 10-14 лет детям лучше пробовать обращаться с реальными деньгами. В это время дети могут опробовать возможные сценарии и понять, что именно делают с деньгами взрослые.

«Дебетовые карты для подростков — это хорошо. У подростков свои тайны, интересы, они могут хотеть попробовать что-то запрещенное, родители могут видеть, как подросток распределяет средства. Смс о том, что произошла трата, приходит родителю. Ребенку не придется клянчить деньги у родителей, объяснять, на что они ему нужны. Но контроль того, где и сколько было потрачено, может понравится не всем детям, то, что родители могут их оградить от покупки чего-то, это называется "причинять добро"», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ психотерапевт Андрей Бабин.

Для детей есть свои плюсы в использовании подобных продуктов, например, финансовая грамотность. Пользуясь карточкой с детства, к совершеннолетию он уже будет знать, как совершать покупки, распоряжаться деньгами.

«Большой плюс, когда банк имеет инфу по транзакциям, в будущем он сможет пользоваться продуктами банка на более выгодных условиях. Ребенок будет готов получить кредит, даже с отсутствием кредитной истории, а также сможет воспользоваться страховыми услугами», — отметил в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ директор финансовой компании Андрей Павлухин.

Есть и небольшие риски, которые связаны с подключением к «детской» карте дополнительных услуг. Но цена на эти услуги такова, что ущерб будет незначительным, при этом даст ребенку опыт по обращению с финансовыми организациями.