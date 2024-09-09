Сергею Лихачеву присвоили почетное звание «Заслуженный эколог Челябинской области»

Постановление подписал губернатор

Министру экологии региона Сергею Лихачеву присвоили почетное звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд»,— сказано в постановлении.

Сергей Лихачев возглавляет министерство экологии Челябинской области с мая 2018 года. До этого, с января 2011-го, он был деканом факультета экологии, профессором кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ. Еще ранее, с апреля 2005 года, работал заведующим кафедрой зоологии, профессором кафедры Челябинского государственного педагогического университета. Имеет степень доктора биологических наук. 21 октября Сергею Лихачеву исполнится 68 лет.