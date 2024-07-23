Экологам в Челябинской области предлагают зарплату в 250 тысяч рублей

ЮУрГУ набирает студентов на обучение востребованной профессии

В Челябинской области растет спрос на экологов. Сейчас на рынке сложилась уникальная ситуация: предложение не успевает за спросом — устроиться на работу проще, чем найти специалиста. Об этом Первому областному информагентству рассказал заведующий кафедрой «Экология и химическая технология» ЮУрГУ Вячеслав Авдин.

«На любом предприятии сегодня есть экологическая служба. Даже если предприятие ничего не производит, оно потребляет какие-то ресурсы и выделяет отходы. Например, в нашем университете есть гараж с автомобилями, а в кабинетах образуется много отходов. Значит, нужен эколог», — говорит Вячеслав Авдин.

Экологи работают либо в штате какого-то предприятия, либо в экологической проектной организации и выполняют задания предприятий по договору аутсорсинга. В последнем случае доходы специалиста, как правило, выше.

Зарплаты экологов сегодня растут. Десять лет назад их доход соответствовал среднему по региону, а теперь опытные экологи из проектных организаций получают по 200—250 тысяч рублей. Выпускник вуза без опыта может рассчитывать на зарплату от 50 до 80 тысяч рублей.

«Первый опыт работы наши студенты приобретают еще в стенах вуза. У нас есть современное оборудование для анализа загрязняющих веществ. Студенты выполняют исследования для научных грантов и местных предприятий. За время учебы они получают широкие компетенции», — замечает Вячеслав Авдеев.

В этом году для экологов будет 17 бюджетных мест в магистратуре. Кроме того, вуз проведет коммерческий набор. Поступить на эколога можно с ЕГЭ по русскому языку и биологии, третий предмет — по выбору: химия или география.

«Мы приглашаем учиться тех, кто мечтает защищать окружающую среду и создавать благоприятные условия для существования человека», — обращается к абитуриентам Вячеслав Авдеев.

Весной 2024 года в ЮУрГУ открыли уникальную для региона лабораторию — центр коллективного пользования «Экоаналитика». Впервые в регионе здесь собран полный набор современного оборудования для химико-экологического анализа.