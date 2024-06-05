Алексей Текслер поздравил экологов с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил всех, кто бережет уникальную природу Южного Урала

Сегодня, 5 июня, в России отмечается День эколога. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил экологов с профессиональным праздником и отметил, что эта дата в календаре — очередной повод задуматься о родной земле и природных богатствах Южного Урала.

«Президент России Владимир Путин назвал экологическое благополучие одной из национальных целей развития страны, и для Челябинской области это безусловный приоритет. Мы поступательно снижаем объемы вредных выбросов, восстанавливаем леса, ликвидируем свалки, заботимся о водных источниках, развиваем систему экологического мониторинга, первыми в стране приняли региональный экологический стандарт. Эту масштабную системную работу будем продолжать и дальше», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто помогает сберечь бесценные ресурсы для будущих поколений, а также родителей и воспитателей, которые прививают детям навыки ответственного отношения к природе.

Губернатор также подчеркнул, что внести большой вклад в экологию можно, даже просто разделяя бытовые отходы.

День эколога президент России учредил в 2007 году. Дата 5 июня была выбрана потому, что в этот день отмечается также Всемирный день окружающей среды. В этот день проводят различные мероприятия, направленные на сохранение природы.