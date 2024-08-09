Школьники со всей страны представят в Челябинске экологические инициативы

Оценивать юных экологов будут эксперты с богатым опытом

С 15 по 16 октября Челябинск примет II Всероссийский Детский экологический форум. На его площадке соберутся команды из 51 региона — школьники, одержавшие победу в первом этапе форума. Конкуренция была высокой — за право защищать свои экопроекты перед федеральными экспертами боролись дети со всей страны.

Всероссийский Детский экологический форум — это площадка, позволяющая учащимся 5—11 классов обмениваться опытом разработки и реализации экологических проектов. Его главные задачи — развивать у подрастающего поколения экологическое мировоззрение через творчество и науку и популяризировать тему экологической безопасности.

Как рассказали организаторы ДЭФ‑2024, в эти два дня участников ждут сессии по тематическим направлениям, спектакль в театре имени Глинки и, конечно, защита проектов по 17 номинациям: от чистоты воды и воздуха до цифровых технологий в экологии и экологического просвещения.

Во второй день форума экспертное жюри подведет итоги и наградит лучшие инициативы. Школьники-победители получат поддержку в реализации представленных планов по оздоровлению окружающей среды.