/ Алексей Текслер встретился с обманутыми дольщиками ЖК Челябинска

Главу региона не устраивает количество жителей, не получивших свои квартиры.

Алексей Текслер лично знакомится с проблемой недостроев. Изучить ситуацию глава Челябинской области решил с региональной столицы. Утром 21 мая он отправился на объезд, и первым в списке Алексея Текслера оказался ЖК «Бриз», находящийся возле реки Миасс.

Мы были сегодня на ЖК «Бриз», объект 511, там три подъезда. Этот объект два года стоит в таком состоянии, уже стали разворовывать, тут объем достройки в деньгах до 20 миллионов и можно относительно быстро в течение трех месяцев объект сдать людям. Годами эти вопросы не решаются. Можно было найти средства и эти проблемы решить. Понятно, что инвестор, застройщик, господин Серебрянский бегает, у нас, кстати, 27 объектов этого господина, и проблемы не решаются и меня это устраивать не будет. Я всех застройщиков предупредил, со многими пообщался, что надо брать и решать вопросы, тем более там, где нужно сделать последний шаг. — сообщил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер побывал на площадке «Академ Риверсайд», который уже несколько лет пытаются достроить. Привлек внимание главы региона также недострой на улице Работниц.

У нас, кстати, не только проблемы связанные с достройкой, есть дома, которые достроены, но там деятели осуществляли двойные продажи и это тоже большая проблема, у нас минимум 4 дома таких, где большое количество двойных продаж, там даже эту проблему решить нельзя путем передачи жилья, потому что это жилье перепродано несколько раз. — добавил Алексей Текслер.

Напомним, что Алексей Текслер начал исполнять обязанности губернатора Челябинской области в конце марта. Сразу после назначения к зданию правительства несколько раз приходили обманутые дольщики с просьбой решить их проблему. Глава региона пообещал изучить вопрос.