«Это наша общая задача»: губернатор и транспортный прокурор УрФО обсудили сотрудничество

Они провели рабочую встречу.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с Уральским транспортным прокурором Александром Герасименко. Вместе с главным федеральным инспектором региона Михаилом Каганом участники обсудили дальнейшее сотрудничество.

Главная совместная задача — обеспечение безопасности.

«Челябинская область в транспортном плане весьма развита, у нас два международных аэропорта, 13 крупных железнодорожных вокзалов, включая наш главный вокзал в Челябинске, большое количество железнодорожных станций, автостанций. Основное внимание уделяется вопросам безопасности на транспорте, это наша общая задача, которая перед нами в настоящий момент стоит», — подчеркнул Алексей Текслер.

Александр Герасименко пообещал уделить Челябинской области особое внимание. «Вопросов совместных много, буду бывать в регионе чаще в связи с предстоящими саммитами, которые будут проходить в Челябинске. Наша задача — обеспечить, в том числе с другими правоохранительными органами, вопросы безопасности», — отметил он.

Также он принял предложение о личном участии в заседании антитеррористической комиссии и координационном совещании с правоохранительными органами.