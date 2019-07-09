Сергей Безруков вместе с сыном попросил всех наслаждаться летом

Свое пожелание поклонникам актер оставил под фотографией с отпуска семьи на море.

Актер, режиссер и художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков выложил фотографии своего сына на море в свой аккаунт Instagram, пожелав всем своим поклонникам хорошего лета.

В описании к фотографии актер пишет, что он сам не может прямо сейчас отправиться на отпуск, однако несмотря на это, отправил свою семью отдохнуть на море.

Сам Безруков сейчас занят на съемках фильма «Мистер Нокаут», где он задействован в одной из главных ролей.

Учитывая, что не только в редакции «Первого областного», но и во всем Челябинске очень много поклонников творчества актера, а также недавнюю премьеру спектакля «Хулиган» с Сергеем Безруковым в главной роли, неудивительно, что фотография сразу набрала множество положительных комментариев.