Сергей Бердников сравнил дороги и инфраструктуру Магнитогорска со столичными

В городе строят еще одну дорогу к парку «Притяжение» с двумя тысячами парковочных мест

В Магнитогорске идет строительство широкополосной автомобильной дороги. Проезжая часть в четыре полосы протянется по улице Оренбургской — от Санаторной до перекрестка Советской и Советской Армии. Глава Сергей Бердников проинспектировал ход строительства, сообщает пресс-служба магнитогорской мэрии.

Новая дорога станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками. На участке сразу же устанавливают утопленные бордюры, обустраивают дополнительные въезды и пешеходные дорожки. Через дорогу оборудуют большой пешеходный переход, смонтируют освещение и оборудуют более 2 тысяч парковочных мест.

Параллельно будет идти дорога дублер, которая будет вести к парковкам и парку «Притяжение».

«Строительство данной новой дороги очень значимо для города, ведь она не только разгрузит существующие трассы, но и создаст дополнительные удобства и комфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, продолжается строительства парка „Притяжение“, поэтому эта дорога, поможет сделать более удобным подъезд к новой территории. Магнитогорск развивается и должен быть наравне со столичными городами с точки зрения качественной инфраструктуры и дорожной сети», — прокомментировал мэр города металлургов.

Глава города подчеркнул, что на данном участке располагается очень много городских сетей, поэтому к работе привлечены практически все службы города.

Напомним, 16 июля губернатор Алексей Текслер оценил новую дорогу в Магнитогорске вдоль парка «Притяжение».