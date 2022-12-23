Глава Магнитогорска Сергей Бердников вошел в топ-25 национального рейтинга мэров

Градоначальник занял 21-е место

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал рейтинг мэров РФ за 2022 год. В список 25 лучших вошел глава Магнитогорска Сергей Бердников. Градоначальник в течение года стабильно входил в топ рейтинга, в теперь поднялся на две позиции и занял итоговое 21-е место.

ЦИК «Рейтинг» совместно с Финуниверситетом при Правительстве РФ регулярно проводят исследование и составляют топ мэров. Оценивают деятельность 88 глав — руководителей областных столиц и пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

ЦИК «Рейтинг» в своих оценках опирается на мнение людей разного социального статуса и разных профессий — это повышает релевантность результата.

«Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению „простых людей“ с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества», — поясняет ЦИК «Рейтинг».

Магнитогорск, где проживает 410 тысяч человек, является вторым по величине городом Челябинской области. Бердников руководит городом с осени 2016 года. Ранее он был одним из топ-менеджеров ММК, градообразующего предприятия Магнитогорска.

«Работу Сергея Бердникова, мэра Магнитогорска, оцениваю положительно. Неслучайно Магнитогорск занял высокое положение в рейтинге моногородов России», — отметила зампредседателя общественной палаты города Елена Фахасова.

Рейтинг обновляется каждый квартал. По итогам октября-ноября Сергей Бердников занял 23 строчку. В ТОП-25 глава Магнитогорска попадает стабильно. Так, ту же 23-ю позицию Сергей Николаевич занял в июне-июле. Периодически позиция главы Магнитогорска колебалась в пределах нескольких строчек, однако год назад Сергей Бердников также был на 23 месте.