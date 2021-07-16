В Магнитогорске губернатор оценил новую дорогу к парку «Притяжение»

Алексей Текслер работает в городе металлургов

Глава региона Алексей Текслер работает в Магнитогорске. Накануне он посетил аэропорт города, а сегодня, 16 июля, осмотрит несколько знаковых объектов. Губернатору представили новую большую четырехполосную дорогу, которая проходит вдоль СНТ «Мичурина» и парка «Притяжение» и соединяет участки улиц Труда и Зеленой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Масштабное строительство проходило в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Главе региона рассказали, что протяженность новой дороги — более трех километров. На ней расположены по пять остановочных комплексов с каждой стороны и три светофора, нанесена разметка, установлено современное освещение, оборудованы тротуары для пешеходов и шумозащитное ограждение.

Дорога разгрузит крупные транспортные развязки города и позволит уменьшить нагрузку на улицы города в экологическом плане.