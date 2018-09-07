/ Сайт «Первый областной» объявляет розыгрыш подарков в честь Дня города

У читателей есть возможность выиграть отличные призы.

К юбилею Челябинска 1obl.ru объявляет конкурс, приуроченный ко Дню города. Подписчики наших пабликов в социальных сетях имеют уникальную возможность выиграть множество призов, главным из которых станет Bluetooth-колонка, представленная сетью магазинов «Все Сам +»! Для участия в конкурсе нужно подписаться на страницу сайта «Первый областной» «Вконтакте» и сделать репост записи. Именно там в День города появятся имена победителей.

И это не единственный подарок от ОТВ. 8 сентября один из участников проекта «Лица» получит работу в самом крупном медиахолдинге региона. Напомним, работа с участниками велась более месяца. Профессионалы учили их правильно говорить, вести себя перед камерой и менять имидж.

Напоминаем, все, что будет происходить на концертных площадках можно увидеть в прямом эфире на телеканале ОТВ, сайте «Первый областной» и в социальных сетях.

Выступление «Реальных пацанов», концерт Мити Фомина, награждение победителей конкурса «Песня города», поздравления вип-персон, розыгрыш призов, красочный фейерверк. Начало прямых эфиров в 11:00