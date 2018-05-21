/ Неравнодушные и активные южноуральцы получили награды

«Горячее сердце» вручили трем жителям области.

Три южноуральца получили награду «Горячее сердце». Каждый из них проявил неравнодушие и активную жизненную позицию.

«В жизни всегда есть место подвигу. Именно неравнодушие, воля к жизни, способность принять чужую боль, как свою, рождает героев. Вы испытали это чувство, и оно уже никогда не утихнет. Искренне желаю, чтобы эта первая большая награда стала для вас путеводной, и не сомневаюсь, что ваши горячие сердца всегда будут отзывчивыми и неравнодушными». — обратился губернатор Борис Дубровский к участникам церемонии награждения.

Награды удостоился Артем Баймухаметов, который принял участие в тушении пожара, Максим Коркин, который спас тонущего ребенка и оказал первую помощь, и Михаил Стромов — участник археологических исследований.

Добавим, награды «Горячее сердце» удостаиваются молодые люди в возрасте до 23 лет, которые проявили неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришли на помощь людям или преодолели трудные жизненные ситуации.