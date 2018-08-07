/ Южноуральский школьник привез «бронзу» с международной олимпиады по географии

Юный ученый демонстрировал знания в составе сборной России.

Сборная юных географов России возвращается домой с победой в Международной олимпиаде. Школьники завоевали 4 медали — по одной на каждого участника. В том числе отличился южноуралец Вячеслав Боголюбский. Он занял третье место, став таким образом обладателем бронзовой медали.

Я от всей души поздравляю ребят-географов с достойным результатом. Сегодня география остаётся важной и востребованной наукой, особенно для России — самого большого государства в мире. Но за будущее географии в нашей стране можно не переживать: ребята доказали это своим усердием и заинтересованностью в предмете. Как писал русский критик Виссарион Григорьевич Белинский: «География — та арена, на которой проходит человеческая жизнь», поэтому я желаю ребятам не только покорить их профессиональную «арену», но и всегда добиваться успехов в жизни. Ещё раз поздравляю нашу сборную и их наставников! — обратилась к победителям министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Команда из России, кроме 4 медалей, стала обладателем приза за лучший научный постер.

Добавим, что XV Международная географическая олимпиада проходила в Канаде, в городе провинции Квебек.