Сенатор Маргарита Павлова и депутат Дмитрий Вяткин проголосовали по поправкам в Конституцию

Они сделали свой выбор накануне единого дня голосования.

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Член Совета Федерации РФ от Челябинской области Маргарита Павлова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сделали свой выбор в рамках голосования по поправкам в Конституцию. Они посетили избирательные участки накануне, 30 июня.

Сенатор Маргарита Павлова прокомментировала свой выбор.

«Чем громче кричат „нет“, тем громче хочется крикнуть ДА! События последних дней только укрепили меня в моем выборе», — написала Павлова на своей странице в соцсети.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что он голосует за изменения.

«Я говорю „Да!“ приоритету Конституции России над международными нормами. Территориальной целостности и нерушимости границы нашего государства. Ежегодной индексации пенсий и социальных пособий. Оплате труда не ниже прожиточного минимума. Поддержке добровольцев и общественников. Защите исторической правды и сохранению культурного наследия. Защите семьи и брака как союза мужчины и женщины. Русскому языку как языку государствообразующего народа. Исключительно российскому гражданству чиновников и депутатов», — подчеркнул Дмитрий Вяткин.

Напомним, сегодня, 1 июля, заключительный день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В Челябинской области участки будут работать с 8:00 до 20:00.