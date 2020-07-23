Маргарита Павлова предложила использовать медиативную помощь в решении конфликтов при разводе

Сенатор озвучила инициативу на пленарном заседании Совфеда.

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Семейные конфликты, возникающие после развода родителей и касающиеся совместных детей, должны решаться медиативным соглашением. Так в юридической практике называют приглашение нейтральной стороны для погашения разногласий сторон.



Инициативу об использовании медиации и переговоров в решении проблем распавшихся семей предложила сенатор Совдфеда от Челябинской области Маргарита Павлова. О своей идее парламентарии написала на странице в «Фейсбуке».

Сенатор отметила, что в её практике был случай, когда родители не могли решить с кем останется ребёнок. Конфликт не утихал до тех пор пока не привлекли третью сторону. Маргарита Павлова считает, что в первую очередь сторонам необходимо погасить разногласия, а именно этим и занимаются специалисты медиации.

«Убеждена, что и опека и суды, и тем более судебные приставы должны при разборе семейных конфликтов использовать медиацию. Разумеется, с согласия сторон спора! Озвучила это на пленарном заседании СФ. Рада, что мое предложение поддержал главный судебный пристав страны Дмитрий Аристов! Будем работать»,— написала Маргарита Павлова.

Маргарита Павлова подчеркнула, что необходимость медиации подтверждается статистикой. По данным ФССП за первое полугодие 2020 года в работе находится 7964 исполнительных производства. Из них 428 дел — об определении места жительства ребенка, 381 дело — об отобрании ребенка и его возвращении родителю и лишь в 35 делах судебные решения добровольно исполнены.