«Это лучше, чем не сделать ничего»: Евгения Майорова о голосовании по внесению поправок в Конституцию

Детский омбудсмен Челябинской области призывает южноуральцев не оставаться равнодушными.

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Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова сегодня, 1 июля 2020 года, отправилась на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

Детский омбудсмен настаивает, что нельзя оставаться равнодушным.

«Это выражение своей гражданской позиции. Она может быть любая, это лучше, чем не сделать ничего. Можно голосовать „за“, можно голосовать „против“, ведь используют как раз тех людей, которые не имеют своего мнения. Нужно, чтобы ваша совесть была чиста именно перед вами», — подчеркнула Евгения Майорова.

Тем, кто переживает о безопасности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, можно не переживать. Каждый избирательный участок подготовлен к приему граждан.

«На участке все подготовлено: антисептический гель, перчатки, маска, термометр. Страна готова, чтобы обеспечить безопасность. Такой заботы мы в свой адрес, наверное, никогда не встречали», — отмечает уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, что сегодня последний день голосования. Избирательные участки начали свою работу еще 25 июня, сегодня они будут работать до 20:00.