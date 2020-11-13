Сенатор из Челябинской области рассказала миру о популярности семейного образования в России

Маргарита Павлова выступила на международном форуме.

Сенатор Маргарита Павлова выступила с докладом на Глобальной международной конференции по семейному образованию, которая проходила в онлайн-режиме и завершилась 13 ноября, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Форум проводила международная неправительственная организация Всемирный совет по семейному образованию. Основная дискуссия конференции развернулась вокруг вопроса об обучении в пандемию COVID-19. В ходе пленарного заседания Маргарита Павлова рассказала о растущей популярности семейного образования в России.



«В условиях пандемии семейное образование в сочетании с дистанционными технологиями стало единственной альтернативой для обучения детей. Каждый родитель, все семьи подключились к этому процессу. Сегодня семейное образование выбирают ответственные родители, которые ориентированы на очень высокие академические и творческие результаты детей. Каждого второго не устроило распределение школой времени на изучение предметов», — рассказала участникам конференции Маргарита Павлова.



На форуме констатировали такой факт: число школьников, обучающихся из дома, в пандемию выросло во всем мире. Например, в США их стало не пять, а уже десять процентов от общего количества учеников.



В Челябинской области, по информации регионального министерства образования и науки, на дому обучаются 1 300 школьников. Еще столько же получают компенсацию за самостоятельное обучение в связи с инвалидностью.

