/ Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса

Жильцов просят обеспечить доступ в жилые помещения.

Специалисты магнитогорского «Гипромеза» начали проверку строительных конструкций пострадавшего от обрушения дома № 164 по улице Карла Маркса. Сообщение о начале проверочных работ появилось в понедельник, 18 февраля, на сайте администрации Магнитогорска.

В связи с проведением обследования строительных конструкций жилых помещений временно расселенных подъездов 5, 6, 9 и 10 собственникам жилья необходимо обеспечить доступ в квартиры сотрудникам АО «Магнитогорский Гипромез».— рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

Работы будут проводиться с 09:00 до 17:00 в соответствии со следующим графиком: 19 февраля — 10 подъезд; 21 февраля — 5 подъезд; 25 февраля — 6 подъезд; 27 февраля — 9 подъезд.

Уже в начале марта завершатся официальные работы по демонтажу подъездов 7 и 8. Далее начнется комплексное обследование, а уже 1 апреля на заседании межведомственной комиссии решится окончательная судьба дома.