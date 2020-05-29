Семья с годовалыми тройняшками получила квартиру в Челябинске

Ускорить процедуру выделения жилья помог губернатор.

Послушать 00:00

В минимущества региона состоялось первое в этом году заключение договора на социальный найм жилья. Семья Гатаевый встала на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий летом прошлого года. Сразу после того, как у супругов родились тройняшки. Эльвира Гатаева позже обратилась к Алексею Текслеру с просьбой ускорить процесс выделения им жилплощади.

«По результатам конкурсных процедур, проведенных министерством, для семьи приобретена двухкомнатная квартира общей площадью 56,8 кв. метров в Челябинске. Квартира приобреталась из расчета 18 квадратных метров на одного человека с учетом уже имеющейся у семьи собственности. Накануне Эльвира Гатаева подписала договор социального найма с последующим правом приватизации», — рассказали в минимущества региона.

В ведомстве напомнили, что семья, в которых рождаются тройни по региональному закону могут улучшить свои жилищные условия в порядке очереди. Программа начала действовать еще в 2013 году, благодаря ей помощь получили 22 южноуральские семьи. Сейчас в очереди стоит еще одна семья с тройняшками.