800 семей сверх плана хотят переселить из ветхо-аварийного жилья в Челябинской области

За дополнительным финансированием Алексей Текслер обратился в федеральное правительство.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 9 апреля, сообщил, что в региональном правительстве разработали ряд мер бюджетной поддержки и отправили запросы в министерство финансов Российской Федерации.

Так глава региона попросил удвоить расходы на переселение людей из ветхо-аварийного жилья.

«Мы готовы выполнить работы и соответственно дополнительно переселить еще 800 семей. Это дополнительно уже к тем параметрам, что заложены в бюджет», — отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что такая поддержка федерального правительства решит важную задачу в области. Это позволит улучшить социальную и экономическую ситуацию в регионе.