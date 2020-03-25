Маски из бинта: благотворительная акция прошла в медицинском институте Челябинска

Акцию организовали участники движения «Волонтёры-медики».

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В Южно-Уральском государственном медицинском институте проходит благотворительная акция от волонтёрского движения «Волонтёры-медики». Его участники шьют медицинские маски и бесплатно раздают их студентам вместе с памяткой о том, как правильно мыть руки.

Маски из бинта — отличная защита не только от ОРВИ и гриппа, но и от коронавирусной инфекции, считает волонтёр Алия Байжигитова, студентка 6 курса лечебного факультета. И пока в челябинских аптеках дефицит масок, профилактикой служат именно эти маски, созданные руками волонтёров.

«Сегодня мы раздали порядка 200 масок, и я думаю, что такое мероприятие будет проходить еженедельно или даже ежедневно. Университет всегда поддерживает нас в таких акциях, поэтому, думаю, мы будем проводить их чаще»,— рассказала Алия.

И, по словам волонтёра Мариетты Алиевой, студентки 2 курса медицинского колледжа, сделать такую защитную маску очень просто: для этого понадобятся бинт, ножницы, иголки и нитки.

«Можно сделать маску до 8 слоёв для лучшей защиты. Для основы отматываем около 80 сантиметров и начинаем складывать. С 1 бинта может получиться около 5 масок. После того, как маски сделаны, их следует постирать и сразу же использовать. Действует она два часа. Её можно будет постирать, обработать горячим паром или утюгом и снова использовать, но не более двух раз»,— рассказывает Мариетта, участница движения «Волонтёры-медики».

Но не только маски шьют участники движения «Волонтёры-медики»: они также участвуют в проекте #МыВместе и помогают пенсионерам в доставке лекарств и продуктов.

Илья Волчегорский, ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета, поддержал акцию и добавил, что в такое тяжёлое время важно не допустить как распространения коронавируса, так и паники.

«Такие акции помогают информировать человека, а информированный человек никогда не поддастся панике и будет спокоен»,— сказал Илья Анатольевич.

Отметим, волонтёрское движение «Волонтёры-медики» существует с 2017 года и на сегодняшний день насчитывает 625 волонтёров во многих городах Челябинской области.