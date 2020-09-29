Эксперт рассказал, в каких случаях банки имеют право списывать деньги с карты

В других ситуациях следует немедленно связаться со своей кредитной организацией.

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На сегодняшний день многие россияне хранят свои средства на картах. Редко, но кто-то да столкнётся с тем, что деньги с карты списали. Причём не кто-то, а сам банк. Имеют ли кредитные организации на это право? Оказывается, да. Управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин объяснил в интервью изданию «Прайм», в каких случаях банк может списывать средства.

Чаще всего при подписании кредитного договора клиент сам даёт согласие на безакцептное списание средств с карты, или же такое положение вписывают в сам текст договора. Это удобно тогда, когда клиент оформляет кредит и разрешает банку ежемесячно списывать определённую сумму для его погашения. Но в этом случае, если должник вдруг испытывает финансовые трудности, то банк будет списывать деньги со всех счетов, включая зарплатную карту.

«Банк также может списывать не только долги по кредитам, но и другие задолженности, присуждённые по решению суда. Полномочия приставов по обращению взыскания на деньги на счетах должников предусмотрены законом. Для этого достаточно предъявить исполнительный лист, судебный приказ или постановление судебного пристава»,— уточнил Егор Редин.

Если же никакого разрешения клиент не подписывал и никаких судебных приказов в его отношении не выносили, а деньги с карты банк всё равно списал, то об этом следует немедленно уведомить саму кредитную организацию и даже в случае необходимости заблокировать карту.