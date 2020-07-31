Семья четырехлетней девочки с множеством диагнозов молит о помощи

Родители не могут оплатить очередной курс реабилитации.

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В Челябинской области живет четырехлетняя девочка — Аня Варфоломеева. Только она отличается от своих сверстников тем, что большую часть жизни провела в больнице. Ведь в таком юном возрасте у нее множество заболеваний: ДЦП, врожденный порок сердца, эпилепсия, врожденная глаукома обоих глаз и серьезная задержка психомоторного развития, а также маркерная хромосома.

«Анюта не такая, как все остальные детки, ей все дается с огромнейшим трудом. Малышка уже проделала огромную работу вместе со специалистами МЦ „Индиго Магнитки“, научилась самостоятельно садиться, набрала мышечную массу, научилась играть обеими ручками, и освоила еще очень много навыков, но впереди еще много работы, поэтому так важно не прерывать лечение сейчас», — рассказывают о ребенке.

Только на этот раз у семьи Ани Варфоломеевой уже нет возможности оплатить очередной курс реабилитации. Поэтому они обратились в фонд «Волшебник Индиго», где неравнодушных просят поддержать маленького ребенка на пути к счастью.

Деньги на оплату реабилитации для малыша можно переводить на карту мамы Ани Варфоломеевой: 2202 2006 6282 6443. Карта зарегистрирована на имя Ольги Сергеевны Варфоломеевой.