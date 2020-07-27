Коронавирус подтвердился у ребёнка в санатории «Металлург»

Отряд, в котором находился инфицированный мальчик, отправлен домой.

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В санатории-профилактории «Металлург» выявлено два случая коронавируса. Инфекция обнаружилась после того, как COVID-19 подтвердился в семье одного из отдыхающих мальчиков.



Ребёнка госпитализировали, а 14 отряд, в котором числился заражённый мальчик — изолировали, однако затем подтвердился ещё случай заражения среди контактных. Было принято решение отправить всех детей по домам. О проникновении инфекции в стены санатория «Первому областному» рассказали в министерстве социальной защиты региона.

«В настоящее время ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Этот случай не является вспышкой коронавирусной инфекции, в связи с тем, что соблюдались эпидемиологические требования и нормы. По окончанию обсервации дети будут отправлены на оздоровление повторно»,— рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Выявление COVID-19 в 14-м отряде санатория-профилактория «Металлург» никак не сказалось на отдыхе остальных детей, пояснили в минсоце. Они также продолжают находится в учреждении. Отметим, что заезд в санаторий состоялся 13 июля. Путёвки получили 317 детей.