Семилетний каштан зацвел в Челябинске

Это слишком ранний срок для этой породы дерева.

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Житель четвертого дома по улице Шуменской рассказал сайту «Первый областной», что в их дворе зацвел семилетний каштан, который в числе 68 таких же деревьев был посажен 7 лет назад. По словам Алексея Потапова, это слишком ранний срок цветения для такой породы.

«2 дня назад зацвёл первый каштан из 68 в парке. Всем каштанам 7 лет, и это, по-видимому, первый случай в истории, когда зацвёл 7-летний каштан. Горит как фонарь, все ходят и фотографируются с ним. Самые ранние цветения в Киеве отмечены у 9-летних каштанов, а в Москве — у 15-летних. Так что неспроста это. Кроме того, доказана возможность акклиматизации этого балканского дерева на Южном Урале», — рассказал челябинец.

Цветущей диковинкой уже заинтересовались первые звери. К дереву прибежала белка, как считают жители, из Сада Победы, а также посетил аллею еж.

«Расстояние до Сада Победы — около 800 метров. Потом откуда-то пришёл ёж. Ходил два дня. Ёж может прийти только из Никольской рощи, до неё 1000 метров. И белке и ежу надо было переходить широкую дорогу», — рассказал Алексей.

Двор этого дома примечателен не только молодой каштановой аллеей. Алексей Потапов рассказал, что здесь также поставлен ряд памятников «древнерусским стандартам честности и порядочности, в том числе присоединению Крыма и 1000-летию Русской правды Ярослава Мудрого».

Мужчина также рассказал, что инициативная группа из жителей совместно с представителями управления по спорту администрации Челябинска решили подготовить большой спортивный праздник в поддержку голосования за поправки внесение поправок в Конституцию РФ под названием «Русская мечта». Его планируют провести за несколько дней до референдума, чтобы привлечь к нему внимание жителей.