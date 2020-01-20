Каштакский бор вырастет на 200 гектаров

Работу по расширению границ ведёт Минэко Челябинской области.

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Специалисты Министерства экологии региона завершили исследование Каштакского бора. Теперь эксперты начинают графическое описание памятника природы. Нужно уточнить его нынешние границы, чтобы расставить новые и следить за сохранением территории.

Каштакскому сосновому бору около 10 тысяч лет. Исследование показало, что сейчас там живут птицы, занесённые в Красные книги России и региона. Это три вида: орлан-белохвост, тетеревятник и седой дятел. Обитают на территории массива и шесть краснокнижных для Южного Урала видов зверей. Растений в лесу 92 вида.

«Работа проводится, в том числе, и для актуализации границ особо охраняемой природной территории. Это позволит осуществлять контроль над деятельностью, ведущейся на данной природной территории, а также позволит проводить мероприятия, направленные на её сохранение, увеличение площади зеленых насаждений, что, несомненно, положительно скажется на улучшении качества воздуха города», — рассказал начальник управления экологического просвещения Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сейчас площадь охраняемой природной зоны составляет 2 772 гектара. Это земли Челябинска и Сосновского района. После изменения границ территория бора увеличится на 200 Га. Проект составят специалисты Минэко и вынесут на утверждение депутатов Заксобрания региона.