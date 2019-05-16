/ Семьи пропавших на сутки школьниц поставили на профилактический учет

Девочки больше не должны убегать из дома.

Школьницы из Бродокалмака, пропавшие на сутки и переполошившие спецслужбы региона, теперь поставлены на учет, как и их семьи. За ними будет установлено пристальное наблюдение сотрудников ПДН и других служб, чтобы предотвратить повторные побеги девочек из дома.

Обе семьи на профилактическом учете в ОМВД по Красноармейскому району. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

При этом одна из девочек уже находилась во внимании инспекторов ПДН, так как ранее покидала дом после ссор с мамой.

Напомним, школьницы пропали 13 мая. В тот же день было написано заявление в полицию. Уже 14 числа в Бродокалмак прибыли сотрудники МЧС, волонтеры, спасатели, следователи, чтобы организовать масштабные поиски подруг. В итоге найти девочек помогли соседи: они заметили школьниц в селе, позвонили в полицию. Участковые привели школьниц домой.