Семьи добровольцев и остальных мобилизованных поддержат в равной мере — Алексей Текслер

Среди уходящих в войска жителей области более 21% добровольцев

Областные власти не будут делать различий между семьями резервистов и добровольцев. Для обеих категорий предусмотрена одинаковая соцподдержка семей. Разъяснения на эту тему в своем телеграм-канале дал глава региона Алексей Текслер.



«Вчера военком обозначил цифры, из тех, кто уже призван, у нас больше 21% — это добровольцы. И каждый день обращаются добровольцы, и эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», — прокомментировал губернатор.

Ранее Алексей Текслер подробно рассказал о тех мерах соцпомощи, которые предусмотрены для членов семей резервистов. Они касаются догазификации домохозяйств, бесплатных услуг в центрах соцобслужиания, внеочередного права на оздоровление и так далее.