На Урале обнаружили крупный очаг заражения коронавирусом в больнице

В Екатеринбурге заражены 78 человек.

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Крупный очаг заражения коронавирусной инфекции обнаружили в Екатеринбурге. Зараженными оказались медицинские работники и пациенты городской больницы № 1. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Очагов, которые появляются в Российской Федерации, уже почти 300. Например, в соседнем регионе 78 врачей клинической больницы оказались заражены коронавирусом. В ежедневном режиме мы проводим обучение медицинского персонала. Медицинские сестры, средний медперсонал, фельдшеры и врачи прошли обучение и имеют сертификаты», — сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На территории Челябинской области зафиксировано всего два крупных семейных очага заражения, оба зарегистированы в Магнитогорске.