Семейная ссора челябинцев дошла до Путина

Бывшая жена написала письмо с жалобами на мужа президенту.



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Из-за семейного конфликта женщина написала письмо президенту, а бывший муж подал в суд на побои с ее стороны.

Лариса Плонтикова развелась с мужем в мае прошлого года. По словам женщины, бывший супруг часто избивал ее и сына от другого брака, а из-за службы в ФСБ, ему все сходило с рук.

«Я подала на развод и ждала съёмную квартиру. Потому что он изводил меня в нашей квартире. Он меня толкал. Когда я начинала плакать, он записывал на телефон», — рассказала Лариса корреспонденту сайта «Первый областной».

Пока женщина ждала развода и переезда в съемную квартиру, супруг снял побои и написал на нее заявление. В суде Алексей Анисимов обвинил Ларису в избиении. Судья выписал штраф женщине 5 тысяч рублей. Бывшая супруга в ответ, написала письмо президенту, в котором пожаловалась на тиранию мужа.

«Один раз у него было исцарапано лицо, спина и гематомы на голове. Потом у него была царапина под глазом. После этого мне присудили штраф. В своих пояснениях он писал, что жена подошла со спины и ударила по голове и плечу. В суде уже говорит сбоку подошла. Видео предоставляет, где я ему по телефону ударила, чтобы он съёмку прекратил», — пояснила Лариса.

За время брака в их семье появился сын. По словам Ларисы, бывший супруг для того, чтобы забрать ребенка, обвинил ее в психических отклонениях.

«В суде Алексей с матерью и сестрой доказывали, что я психически не здорова: бубню под нос, могу упасть в обморок, потом встаю и иду курить. А на вопрос судьи, кто тогда был с ребенком, Алексей говорит, что он. Но он не занимался ребёнком. Фотографии с сыном он сделал в июне», — добавляет Лариса.

У Ларисы трое детей, по словам женщины, ей стыдно рассказывать о ситуации, но из-за конфликта она не успевает ими заниматься.

«У меня маленький ребёнок. Его оставить не с кем. Я постоянно кого-то просила, чтобы сбегать в суд. Иногда и в суд приезжала вместе с ребёнком», — пояснила Лариса.

Алексей и Лариса прожили в браке полтора года. Бывший муж рассказал, что это не первый брак жены и в прошлых отношениях и у нее были похожие ситуации.

«Я все доказательство в суд несу, а ее все слушают потому много ситуаций, когда женщин избивают. У нас все наоборот: избивали меня. Она знала, что я ее пальцем не трону и вымогала деньги», — добавляет Алексей.

По его мнению, Лариса придумывает истории, чтобы забрать квартиру.

«Вы можете к моим соседям прийти. Они подтвердят, что никто никого не избивал. Я считаю, что она аферистка. За полтора года она быстренько забеременела, развелась, подала на алименты и раздел имущества», — поясняет бывший супруг.

Впереди у бывших супругов еще один суд. А на письмо женщины Владимиру Путину пришел ответ. Дело направили в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.