Семерых щеночков подкинули к дверям ветклиники в Челябинске

Пока пристроить удалось лишь одного.

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Клиника известного челябинского ветеринара Баграта Агажанова практически каждый день делится в соцсетях трогательными историями. Ведь доктор спасает и отдает в хорошие руки животных, которых приносят на усыпление. Но неизвестный мужчина решил воспользоваться добродетелью Баграта и принес под дверь клиники целую «щенячью коробку». Это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

В оставленной коробке оказалось семеро щенков. И теперь Баграт Агажанов ищет им новый дом.

«Малыши, судя по всему, еще и от разных мам. Но все одинаково милые. Правда, пришлось их подлечить от парвовирусного энтерита. Сейчас они стабильны. Мужчину, устроившего щедрый подарок, сняли камеры наблюдения. Если вы нас читаете, то знайте, это подлость! И полная безответственность, что вовремя не позаботились о стерилизации! Но хоть спасибо, что не утопили», — написал Баграт в социальных сетях.

После этого доктор призвал забрать щенков в хорошие руки. И сегодня, 24 августа, он рассказал, что одного песика уже удалось пристроить новым хозяевам.

«Счастливицей стала серая девочка. Друзья, но это только один из семерых, осталось еще шестеро малышей! Оставить надолго в клинике мы их не сможем, они растут. Чтобы правильно развиваться, им нужно гулять, им нужно внимание, у нас не создано достаточно условий для этого, клиника не сможет заменить им дом!» — добавил ветеринарный врач.

Также Баграт отметил, что к ним обращались из приютов для животных, но доктор хочет, чтобы щенки попали именно в семьи, а не в приют. Этот вариант остается на самый крайний случай. Поэтому доктор клиники «Добрый хвост» просит отозваться челябинцев, готовых взять еще шестерых друзей себе в дом.