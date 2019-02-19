/ Семь тысяч южноуральских семей получают новое пособие на первенца

Рассказываем, как получить материальную выплату.

Новую выплату на первого ребенка получают уже 6813 южноуральских семей. Она появилась в 2018 году, по инициативе президента Р Ф Владимира Путина. В 2019 году ее размер составляет 10 147 рублей. Получить пособие могут гражданки Российской Федерации или женщины, постоянно проживающие на территории РФ, чьи дети родились после 1 января 2018 года. Средства на пособие для первенца или первого усыновленного ребенка направляются из федерального бюджета. В 2019 эта сумма составила 141,3 миллиона рублей.

Также отметим, что в Челябинской области внесли изменения в закон «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет». Увеличился срок назначения выплаты после рождения третьего и последующих детей. Размер выплаты составляет 10 147 рублей, ее назначают с рождения ребенка и до наступления ему трех лет.

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей, усыновителей, опекун в многодетных семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области (9 330 рублей), в случае, если родители, усыновители, опекуны считаются занятыми в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо имеют статус безработных, или принадлежат к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства. — сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также если ребенок в 1,5 года не получил место в детском саду или в населенном пункте нет подходящего для него учреждения, а также если у ребенка есть заболевание, которое препятствует посещению садика, на него полагается выплата до 3 лет.

Для того, чтобы получить меру социальной поддержки, необходимо оформить необходимые документы в отделении соцзащиты, в МФЦ или на портале Госуслуг. Список необходимых документов для назначения выплаты можно посмотреть здесь.