/ Увеличить выплату за первенца до двух прожиточных минимумов предложил Владимир Путин

Президент уделил большое внимание теме семьи во время Послания.

Во время Послания Владимира Путина Федеральному собранию большое внимание уделили теме семьи. Президент отметил, что каждая ячейка общества — мощный нравственный каркас для народа. Однако сегодня наблюдаются демографический кризис — естественный результат 90-х годов. Поэтому необходим новый пакет поддержки. Например, Владимир Путин предложил увеличить выплату на первого ребенка. Сегодня в среднем по стране за первенца выплачивают 11 тысяч рублей в месяц, а в 2020 году сумма должна сравниться с размером двух прожиточных минимумов в регионе.

Такие запросы есть. Это позволит увеличить число семей, претендующих на дополнительные выплаты. Помощью смогут воспользоваться до 60% семей. Пособие за инвалида сегодня 5,5 тысяч рублей. Предлагаю с 1 июля повысить его до 10 тысяч рублей. Это не много, но такая мера станет дополнительной поддержкой. Доходы семей должны расти. Нужны решения прямого действия. — сказал Владимир Путин.

Напомним, что Послание Федеральному собранию проходит 20 февраля. На этом мероприятии Владимир Путин определяет векторы развития страны на текущий год.