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/ Для семей Южного Урала объявлен конкурс семейных ценностей и традиций

Для семей Южного Урала объявлен конкурс семейных ценностей и традиций

Про обычаи семей Челябинской области снимут фильм.
сегодня в 17:08
  |  Общество

Правительство Челябинской области дало старт конкурсу семейных ценностей и традиций, который будет посвящен укреплению связей между поколениями. Про обычаи южноуральских семей будет снят фильм.

Конкурс, направленный на поддержку семейного воспитания и сохранение традиций в семьях региона, стартует по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. «Семейные традиции Южного Урала» — это раскрытие творческого, спортивного и социального потенциала семей, которые готовы поделиться с областью самым сокровенным.

85-летие — хороший повод вспомнить о традициях, которыми издавна славится наш регион. Но традиции — это не только профессиональное мастерство, это еще и семья. А семейные традиции могут быть очень разными. Можно всей семьей заниматься спортом, творчеством, собираться вместе за круглым столом. Неважно, что вы выбираете, когда проводите время вместе со своими близкими. Главное, что это время — счастливое. — отметил Борис Дубровский.

Для сохранения памяти о традициях и передачи их дальнейшим поколениям, о самых крепких семьях Южного Урала снимут фильм для трансляции на ОТВ. Кроме того, участники будут награждены памятными сувенирами за успехи в обучении и воспитании детей, за сохранение и развитие традиций и профессиональных династий, за социальную, спортивную и творческую активность. Для участия необходимо оставить заявку на сайте традициисемьи74.рф в срок до 1 июня 2019 года и в предложенной форме полно изложить особенности семьи.

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Комментарии

Миленький песик
17:22, 13.03.2019
Семьям наверное будет интересно поучаствовать в таком. Тем более если будут какие-то награды интересные, то значит и мотивация будет

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