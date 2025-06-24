Семь школьников из Челябинской области написали ЕГЭ на 200 баллов

Регион подвел итоги основного периода госэкзаменов

В Челябинской области подвели итоги основного периода ЕГЭ. Семь выпускников смогли сдать государственные экзамены на 200 баллов, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Так, выпускник школы № 5 из Магнитогорска получил 200 баллов за экзамены по русскому языку и химии.

Школьница из челябинского лицея № 148 — по профильной математике и физике.

Выпускница школы № 104 г. Челябинска — по биологии и химии.

Выпускник челябинского лицея № 67 — по физике и информатике.

Сразу три выпускника челябинского физико-математического лицея № 31 — по профильной математике и информатике.

Всего в Челябинской области подтверждено 123 стобалльных результата: 33 ученика получили 100 баллов по химии, 23 — по информатике, 18 — по математике профильного уровня, 17 — по литературе, 16 — по русскому языку, 9 — по физике, три — по истории, два — по биологии и один — по обществознанию, еще один — по географии.

Трехсотбалльников в этом году в Челябинской области нет.

Между тем репетиторы из Челябинска рассказали, как подготовить ребенка к ОГЭ и ЕГЭ за неделю.